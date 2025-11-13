<p>Aufgrund technischer Probleme wird die Amtstafel derzeit nicht immer aktuell angezeigt.<\/p><p>Alle Dokumente sind jedoch – wie vorgeschrieben – ordnungsgemäß veröffentlicht.<\/p><p>Bis zur endgültigen Behebung des technischen Problems kann die Anzeige durch Drücken der <strong>Tastenkombination Strg + F5 (Seite neu laden) <\/strong>aktualisiert werden. Anschließend werden alle aktuellen Dokumente korrekt angezeigt und können wie gewohnt eingesehen werden.<\/p><p>Wir danken für Ihr Verständnis!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225773484-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>