<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p>Und plötzlich steht die Zeit still. Vieles, was man sich vorgenommen hat, tritt in den Hintergrund. So ist es mir und auch den Kolleginnen und Kollegen im Gemeindeausschuss und im Gemeinderat in diesen Tagen ergangen.<\/p><p>Die Nachricht vom plötzlichen und völlig unerwarteten Tod unserer Kollegin und Freundin Ulrike Plazotta Kieser hat uns alle tief getroffen. Unsere Gedanken sind bei ihrem Ehemann, ihren drei Kindern, ihrer Mutter, ihren Geschwistern und allen Menschen, die ihr nahestehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225811732-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>