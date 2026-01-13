<h3>Bekanntmachung betreffend die Aktualisierung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) - Zeitraum 2026-2028<\/h3><p>Gemäß dem gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan (PNA) können die öffentlichen Verwaltungen anlässlich der Aktualisierung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) die Befragung sowie Einbeziehung der BürgerInnen vorsehen.<br><br>Darum ist gegenständliche Bekanntmachung an BürgerInnen der Gemeinde gerichtet, welche Anregungen oder Vorschläge im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz haben und diese einbringen möchten.<br><br>Diesbezüglich kann man folgendes Formular herunterladen, ausfüllen und <strong>innerhalb 20. Jänner 2026 - 10.00 Uhr<\/strong> an die E-Mail-Adresse <a href="mailto:generalsekretariat@eppan.eu?subject=generalsekretariat@eppan.eu" title="generalsekretariat@eppan.eu">generalsekretariat@eppan.eu<\/a> senden:<\/p><p><a href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225779313-542&sprache=1" title="Vordruck für die Einsendung von Anregungen und Vorschlägen">Vordruck für die Einsendung von Anregungen und Vorschlägen<\/a> an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (Einsendefrist 20.01.2026 - 10 Uhr)<\/p><p>Der aktuell gültige Plan kann auf dieser Webseite im Bereich Transparente Verwaltung\/Sonstige Inhalte\/PIAO eingesehen werden.<\/p><p>Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz<br>Werner Natzler<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225779306-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>