<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">Der heutige 19. März ist in Tirol ein besonderer Tag. Wir feiern den Josefitag, den Gedenktag unseres Landespatrons.<\/p><p class="align_justify">Der heilige Josef gehört zu jenen Personen in der Bibel, die nicht durch große Worte auffallen. Er steht nicht im Mittelpunkt und wirkt im Hintergrund. Und doch trägt er Verantwortung: für seine Familie, für seinen Auftrag und für das, was ihm anvertraut ist.<\/p><p class="align_justify">Diese stille Verlässlichkeit macht ihn zu einem Vorbild. Denn auch das Zusammenleben in unserer Gemeinde...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225790685-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>