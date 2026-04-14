<p>Wie bereits berichtet, hat Eppan als eine von 15 Gemeinden am Pilotprojekt „Jugendhaushalt Turbo“ teilgenommen. Insgesamt wurden in allen teilnehmenden Gemeinden 385 Ideen eingereicht, von denen 239 zur Abstimmung zugelassen wurden.<\/p><p>Die Vorschläge deckten ein breites Spektrum ab. Besonders viele Ideen kamen aus den Bereichen Sport, soziale Treffpunkte sowie kreative Projekte. Weitere Einreichungen betrafen die öffentliche Infrastruktur – insbesondere Mobilität –, aber auch Themen wie Nachtleben und Mitbestimmung.<\/p><p>Ein Blick auf die Beteiligung zeigt ein gemischtes Bild: Die durchschnittliche Wahlbeteiligung lag in den 15 Gemeinden bei 22,3 %. In Eppan fiel sie mit 14,3 % etwas niedriger aus. Gleichzeitig zeigt ein Detail ein erfreuliches Bild: Während in manchen Gemeinden mehrfach mit derselben Steuernummer abgestimmt wurde (im Schnitt 14,6 %, mit Spitzenwerten bis zu 29,9 %), lag dieser Anteil in Eppan bei nur 3,2 %. Damit zählt Eppan zu den fairsten Gemeinden im gesamten Projekt.<\/p><p>Als Siegerprojekt wurde in Eppan die Errichtung eines Beachvolleyball- bzw. Volleyballplatzes gewählt.<\/p><p>Vor Kurzem fand dazu ein erstes Abstimmungstreffen statt: Gemeinsam mit Bürgermeister Lorenz Ebner, und den Mitgliedern der Arbeitsgruppe wurde die Projektidee mit Initiatorin Leonie Warasin und Lisa Roalter besprochen.<\/p><p>Dabei wurde vereinbart, die nächsten Schritte gemeinsam weiterzuentwickeln und die Umsetzung des Projekts konkret voranzutreiben. Ziel ist es, Leonie Warasin auch weiterhin aktiv bei den einzelnen Schritten einzubinden und gemeinsam die Realisierung heuer umzusetzen.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width26"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1539441&mode=T&width=2252&height=4000&t=1776158855" class="fr-fil fr-dib width100" alt="Jugendhaushalt Turbo" title="Gemeinde Eppan a.d.W."><span class="fr-inner">Lisa Roalter und die Ideengeberin für das Siegerprojekt Leonie Warasin<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225795445-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>