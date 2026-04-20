<ul><li>Markterhebung zur Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmern für die Vergabe des Auftrags für den <strong>Druck und die Verteilung <\/strong>des Überetscher Gemeindeblatts und des „Notiziario Comunale di Appiano e Caldaro“.<\/li><li>Markterhebung zur Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmern für die Vergabe des Auftrags für die <strong>Redaktion<\/strong> des „Notiziario Comunale“ sowie für die <strong>Grafik und presserechtliche Verantwortung<\/strong> des Überetscher Gemeindeblatts und des „Notiziario Comunale di Appiano e Caldaro“.<\/li><\/ul><p><a href="https:\/\/www.gemeindeblatt-notiziario.eu\/de\/" title="Gemeindeblatt Eppan Kaltern">Link zu den Bekanntmachungen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225796486-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>