<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">Am kommenden Wochenende beginnt in St. Michael das traditionelle Martinischießen. Es verbindet sportlichen Ehrgeiz mit Geselligkeit und Kameradschaft und ist ein fester Bestandteil unseres Dorflebens. Dass das heurige Schießen meinem Amtsvorgänger Wilfried Trettl und mir gewidmet ist, ist für mich eine besondere Ehre. Für diese schöne Geste danke ich der Schützengilde von Herzen...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225832770-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>