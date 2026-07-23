<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">Vor wenigen Tagen hat das Land Südtirol aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen Maßnahmen beschlossen, um den Trinkwasserverbrauch einzuschränken und unsere Wasservorräte zu schonen.<\/p><p class="align_justify">Auch wenn wir in Eppan derzeit über eine sichere Trinkwasserversorgung verfügen, zeigt die aktuelle Situation, dass wir mit dieser wertvollen Ressource sorgsam umgehen müssen. Denn sauberes Trinkwasser ist keine Selbstverständlichkeit.<\/p><p class="align_justify">Was wir oft nicht sehen...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225814648-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>