<p>Nahversorgungsgeschäfte sind Orte des Vertrauens, der Begegnung und Gemeinschaft. Sie beleben unsere Ortszentren, stärken das gesellschaftliche Miteinander und prägen das Bild unserer Dörfer und Städte. Um den lokalen Handel zu stärken und seine Bedeutung für lebendige Ortskerne und funktionierende lokale Kreisläufe sichtbar zu machen, lanciert der Wirtschaftsverband hds die Initiative „Mein Lieblingsgeschäft“...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225784653-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>