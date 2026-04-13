<h3>Schrankenfreies Parken am Montiggler See - einfach & bequem<\/h3><p>Dank der schrankenfreien Einfahrt können Sie direkt und ohne Anhalten einfahren, wobei Ihr <abbr data-glossar-onr="225227594-542">Kfz<\/abbr>-Kennzeichen automatisch gescannt wird und kein Parkticket gezogen werden muss. <\/p><p>Es besteht die Möglichkeit bereits<strong> bei Parkbeginn ein Tagesticket <\/strong>zu <strong>erwerben<\/strong> oder traditionell nach dem Parkaufenthalt die Gebühren für die effektive Parkzeit zu bezahlen. Für beide Optionen müssen Sie beim Automaten Ihr <abbr data-glossar-onr="225227594-542">Kfz<\/abbr>-Kennzeichen eingeben.<\/p><h4>Kundensupport:<\/h4><p>Telefon <a href="tel:+3904711430502">003904711430502<\/a> oder E-Mail <a href="mailto:support@mh-parkservice.it" title="">support@mh-parkservice.it<\/a><\/p><p>Detaillierte Hinweise finden Sie im <a href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225678364-542&sprache=1" title="Parkplatz Montiggl - Informationsblatt">Informationsblatt<\/a>.<\/p><p>Nach Ihrem Parkaufenthalt gibt es folgende Möglichkeiten das Parken zu bezahlen:<\/p><ul><li>am <strong>Automaten mit Karte\/Münzen<\/strong><\/li><li>mit der<strong> EasyPark-App<\/strong> oder<\/li><li>innerhalb von <strong>24h online via QR-Code <\/strong><abbr data-glossar-onr="225227013-542">bzw.<\/abbr><strong> <\/strong><a href="https:\/\/parken.mh-parkservice.de\/" title="Parkgebühr online bezahlen" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>https:\/\/parken.mh-parkservice.de\/<\/strong><\/a><\/li><\/ul><p>Anschließend können Sie vom Parkplatz ausfahren.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225678357-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>