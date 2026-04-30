<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p>Seit Beginn dieser Amtszeit haben wir uns intensiv mit den verschiedenen Parkplatzflächen in Eppan beschäftigt. So etwa mit dem Parkplatz in Montiggl, der inzwischen funktioniert, aber auch mit jenen Flächen, die dauerhaft besetzt sind, obwohl sie eigentlich von Pendlerinnen und Pendlern genutzt werden sollten. Hier wurden bereits Maßnahmen gesetzt, die mitunter lediglich zu Verlagerungen geführt haben...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225798488-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>