<p>Mit dem Pendlerprojekt „Eppan ist nachhaltig mobil“ fördert die Gemeinde Eppan a.d.W. nachhaltige Mobilität und sensibilisiert berufstätige Pendlerinnen und Pendler für deren Vorteile. Volljährige Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Eppan, die regelmäßig aus beruflichen Gründen pendeln, können sich vom 15. bis 30. September 2026 für die Teilnahme anmelden. Unter den Bewerberinnen und Bewerbern werden die Teilnehmenden per Zufallsprinzip ausgelost und erhalten für zwei Jahre (Oktober 2026 bis Oktober 2028) ein E-Bike der Gemeinde zur Verfügung gestellt...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225821680-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>