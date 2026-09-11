<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p>In dieser Woche hat für viele Kinder und Familien wieder der Alltag begonnen: Die Kindergärten und Schulen haben ihre Türen geöffnet und ein neues Kindergarten- und Schuljahr hat begonnen. Für manche Kinder ist es die Rückkehr in eine vertraute Umgebung, für andere der erste große Schritt in einen neuen Lebensabschnitt...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225823589-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>