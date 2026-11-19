<p class="align_justify">Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">Bei der 100-Jahr-Feier des Schulhauses in Missian haben die Kinder gezeigt, wie lebendig Schulgeschichte sein kann. Für ihren „Stammtisch“ haben sie mit Zeitzeugen gesprochen und sind in die Rollen früherer Schülerinnen und Schüler geschlüpft. Danke an alle, die dieses Fest mitgestaltet haben...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225834504-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>