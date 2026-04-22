<p>Auch in diesem Sommer finden die beliebten Seniorentage auf Schloss Matschatsch wieder statt. An insgesamt acht Nachmittagen – jeweils dienstags und freitags vom 7. Juli bis 31. Juli 2026 – sind unsere Seniorinnen und Senioren eingeladen, gemeinsam schöne Stunden in besonderem Ambiente zu verbringen.<\/p><p>Das abwechslungsreiche Programm beginnt jeweils um 12.30 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen. Am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, stehen Kaffee und Kuchen auf dem Programm – eine wertvolle Gelegenheit für Austausch, Geselligkeit und neue Begegnungen.<\/p><p>Die Organisation erfolgt in bewährter Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Seniorenvereinigungen, die mit großem Engagement die einzelnen Tage gestalten. Mit dabei sind der Seniorentreff St. Pauls, der Seniorentreff St. Michael, der Seniorenclub Girlan, die KVW-Ortsgruppen von St. Michael, St. Pauls, Girlan und Frangart sowie die ACLI. Auch ein Zubringerdienst wird wieder angeboten, sodass eine bequeme Teilnahme aus den verschiedenen Ortsteilen möglich ist.<\/p><p>Es ist mir ein großes Anliegen, allen Mitwirkenden meinen herzlichen Dank auszusprechen: Ein besonderer Dank gilt Frau Irmgard Riffesser Treyer als Vorsitzende des Organisationskomitees sowie allen beteiligten Vereinen und Organisationen. Ihr Einsatz macht die Seniorentage Jahr für Jahr zu einem wertvollen Bestandteil unseres Gemeindelebens.<\/p><p>Weitere Informationen werden über das Gemeindeblatt kommuniziert.<\/p><p><em>Die Referentin für Bildung und Soziales<br>Petra Prackwieser<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225797042-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>