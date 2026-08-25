<p>Mit September starten wieder die Seniorentische in Eppan. Sie bieten älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Möglichkeit, gemeinsam zu Mittag zu essen, Kontakte zu pflegen und einige gesellige Stunden miteinander zu verbringen.<\/p><p>Im Jesuheim in Girlan findet der Seniorentisch nach der Sommerpause wieder dienstags und donnerstags statt. (In der letzten Ausgabe wurde fälschlicherweise der Freitag genannt.)<\/p><p>Neu hinzu kommt ab September der Seniorentisch im Gasthof Schenk in Frangart. Dort wird jeweils montags und mittwochs ein gemeinsames Mittagessen angeboten.<\/p><p>Auch das Altersheim St. Pauls bietet weiterhin einen Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren an.<\/p><p><strong>Anmeldung <\/strong>jeweils am Vortag bis 12 Uhr:<\/p><ul><li>Jesuheim Girlan: <a href="tel:+390471057140">0471 057 140<\/a><\/li><li>Gasthof Schenk Frangart: <a href="tel:+393334819702">333 4819702<\/a><\/li><li>Altersheim St. Pauls: <a href="tel:+390471671100">0471 671100<\/a><\/li><\/ul><p>Die Seniorentische sollen dabei weit mehr als eine gemeinsame Mahlzeit sein. Im Mittelpunkt stehen vor allem Begegnung, Austausch und Gemeinschaft.<\/p><p>Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern schöne Mittagsstunden, gute Gespräche und ein geselliges Beisammensein!<\/p><p>Die Referentin für Bildung und Soziales<br>Petra Prackwieser<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225819222-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>