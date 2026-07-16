<p>Die Gemeinde Eppan a.d.W. bietet auch heuer motivierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, während der Sommermonate erste berufliche Erfahrungen zu sammeln. Drei Jugendliche haben ihr Praktikum bereits begonnen und erhalten Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Gemeindeverwaltung.<\/p><p>Im Rathaus unterstützen Julia und Sebastian die Mitarbeitenden: Julia arbeitet in der Dienststelle 1.1 Bürgerdienste, Sebastian in der Dienststelle 1.2 Bildung und Soziales. Gabriele ist in der Mensa der deutschen Mittelschule im Einsatz und hilft dort bei der täglichen Essenszubereitung.<\/p><p>Mit ihrem Engagement lernen die Jugendlichen die Vielfalt kommunaler Aufgaben kennen und leisten bereits wertvolle Unterstützung in den jeweiligen Bereichen. Die Gemeinde Eppan a.d.W. hofft, dass diese Einblicke zur beruflichen Orientierung beitragen – und vielleicht später der eine oder die andere den Weg ins Team der Gemeindeverwaltung findet.<\/p><p>Die Gemeinde Eppan a.d.W. wünscht den Praktikantinnen und Praktikanten weiterhin eine gute Zeit und viel Erfolg während ihres Einsatzes.<\/p><p>Der Bürgermeister<br>RA Lorenz Ebner<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width23"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1554266&mode=T&width=640&height=480&t=1784190657&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width23" alt="Sommerpraktikum Mensa" title="Gemeinde Eppan a.d.W."><span class="fr-inner">Sommerpraktikum Mensa<\/span><\/span><\/span> <span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width23"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1554267&mode=T&width=640&height=480&t=1784190727&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width23" alt="Tirocinio estivo Municipio"><span class="fr-inner">Sommerpraktikum Rathaus<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225813482-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>