<p>Die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle – und die Gemeinde Eppan nutzt sie konsequent: Mittlerweile sind acht Photovoltaikanlagen auf den Dächern öffentlicher Gebäude und Anlagen in Betrieb. Gemeinsam bringen sie es auf eine Gesamtleistung von 551,10 kWp.</p><h4>Begriffsbeschreibung</h4><p>Die Leistung einer Photovoltaikanlage wird in kWp (peak) angegeben. Das englische Wort peak steht für Spitzenleistung unter genormten Laborbedingungen. Diese Angabe macht den Vergleich von verschiedenen Modultypen möglich.</p><p>Die erste Anlage wurde bereits 2008 auf der Grundschule in Girlan errichtet, weitere folgten in den Jahren 2009, 2011, 2016, 2023, 2024 und 2025. Seither wurden insgesamt über 6 Millionen Kilowattstunden sauberer Sonnenstrom erzeugt – das entspricht etwa dem Jahresstromverbrauch von 1.700 Haushalten.</p><p>Diese Investition hat sich auch wirtschaftlich bewährt: Durch die Einspeisung ins Netz und Einsparungen bei den Stromrechnungen konnte die Gemeinde bereits über 3,1 Millionen Euro erzielen. </p><p>Besonders effektiv ist der Eigenverbrauch: Der direkt genutzte Solarstrom spart nicht nur Geld, sondern vermeidet auch rund 939 Tonnen CO₂ – Emissionen, die beim Strombezug aus dem nationalen Netz angefallen wären. Diese Belastungen konnten dank der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen und der Tatsache, dass Eppan bereits seit vielen Jahren ausschließlich Ökostrom aus 100 % erneuerbaren Energiequellen bezieht, erfolgreich vermieden werden.</p><p>Um diesen Weg gezielt weiterzugehen, wurde ein Masterplan für die Installation weiterer Photovoltaikanlagen ausgearbeitet. Die Gemeinde plant, in den kommenden Jahren weitere öffentliche Gebäude und Anlagen mit Photovoltaikanlagen auszustatten – und so weiterhin einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.</p><p>Eppan zeigt: Nachhaltige Energiepolitik ist möglich – lokal, wirksam und zukunftsorientiert.</p><p><em>Martin Walcher</em></p><p><em>Referent für Energie und Infrastruktur</em></p>