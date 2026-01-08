<p>Liebe Eppanerinnen und Eppaner!<\/p><p class="align_justify">Das neue Jahr beginnt sportlich. Unsere Vereine haben auch in den Weihnachtsferien wieder zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt und damit gezeigt, wie wichtig Bewegung, Gemeinschaft und Ehrenamt für unsere Gemeinde sind. Ob bei Skikursen, Trainings oder offenen Angeboten: Sport bringt Menschen zusammen und vermittelt Werte, die weit über das Spielfeld hinausgehen...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225780321-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>