<p>Der Gemeindeverwaltung Eppan a.d.W. ist es ein großes Anliegen, ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten und die Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren.<\/p><p>Da der Stromverbrauch in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt, bietet die Gemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ein Strommessgerät auszuleihen. Zudem steht sie beratend zur Seite, um den individuellen Stromverbrauch zu erfassen und gezielt zu reduzieren.<\/p><p>Weitere Informationen finden Sie im <a href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225795344-542&sprache=1" title="Informationsblatt "Stromspartipps"">Flyer<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225795342-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>