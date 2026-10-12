<p>Die Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammer Bozen schreibt den Wettbewerb „Südtiroler Wirtschaftspreis“ für die Prämierung der Arbeitstreue und des wirtschaftlichen Fortschritts aus und setzt Prämien zugunsten einiger Kategorien fest. <\/p><p>Entnehmen Sie alle Informationen der beigelegten Ausschreibung:<\/p><p><a href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225761128-542&sprache=1" title="Südtiroler Wirtschaftspreis 2027" data-detailonr="225761128">Südtiroler Wirtschaftspreis 2027<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225828761-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>