<p>Am Dienstag, <strong>21. Oktober 2025<\/strong> macht das Verbrauchermobil der Verbraucherzentrale Südtirol zwischen <strong>9.30 und 11.30 Uhr<\/strong> Halt auf dem Hans-Weber-Tyrol-Platz.<\/p><p>Interessierte Personen können sich zu folgenden Themen beraten lassen<\/p><p> • Telekommunikation, Versicherungen, Wohnen und Bauen, Auto<br> • Haustürgeschäfte, Garantierechte, Finanzdienstleistungen<br> • Internetgeschäfte, Reklamationen und Konsumentenrecht<br> • Reiserücktritte, Gutscheine und Energie<\/p><p>Bei komplexeren Fragen wird das Anliegen an die Fachberater der Verbraucherzentrale weitergeleitet.<\/p><p>Zudem kann direkt im Verbrauchermobil die Strahlenbelastung durch das eigene Mobiltelefon gemessen werden <\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1377022&mode=T&width=1315&height=562" alt="VZS" class="fr-fic fr-dii width17" title="Verbraucherzentrale Südtirol"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=224468826-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>