<p>Die Gemeinde sucht engagierte Personen, die bei kommenden Wahlen als Wahlsitzvorsitzende\/r, Stimmzähler\/in oder Schriftführer\/in mitwirken möchten. Die Mitarbeit wird finanziell entschädigt und ist ein wertvoller Dienst für die Allgemeinheit. Interessierte können ihre Bewerbung im Wahlamt einreichen: für Wahlsitzvorsitzende bis Oktober 2025, für Stimmzähler\/innen bis November 2025. Antragsformulare sind im Wahlamt oder online erhältlich. Für Fragen steht das Wahlamt gerne zur Verfügung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225770166-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>