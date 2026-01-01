<h3>Sprechstunden der Volksanwaltschaft<\/h3><h4>Bozen<\/h4><ul><li>Volksanwaltschaft Bozen<br>Cavourstraße 23\/c (2. Stock)<br>Montag - Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr<br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><\/ul><h3>Außenstellen<\/h3><h4>Neumarkt<\/h4><ul><li>Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland<br>Laubengasse 26<br>am 4. Montag jeden 2. Monat (26. Jänner, 23. März, 27. Juli, 28. September, 23. November)<br>von 14.00 - 17.00 Uhr<br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><\/ul><h4>Brixen<\/h4><ul><li>Villa Adele<br>Regensburger Allee 18 <br>am 1. und 3. Dienstag im Monat (20. Jänner, 3. Februar, 3. März, 17. März, 7. April, 21. April, 5. Mai, 19. Mai, 16. Juni, 7. Juli, 21. Juli, 1. September, 15. September, 6. Oktober, 20. Oktober, 3. November, 17 November, 1. Dezember, 15. Dezember)<br>von 9.00 – 12.00 Uhr <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><li>Krankenhaus Brixen<br>Dantestraße 51 <br>am 1. Donnerstag im Monat (5 Februar, 5. März, 2. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 3. September, 1. Oktober, <br>5. November, 3. Dezember)<br>von 9.00 – 12.00 Uhr <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><\/ul><h4>Bruneck<\/h4><ul><li>Rathaus<br>Rathausplatz 1 <br>am 1. und 3. Dienstag im Monat (20. Jänner, 3. Februar, 3. März, 17. März, 7. April, 21. April, 5. Mai, 19. Mai, 16. Juni, 7. Juli, 21. Juli, 1. September, 15. September, 6. Oktober, 20. Oktober, 3. November, 17 November, 1. Dezember, 15. Dezember)<br>von 14.00 – 17.00 Uhr <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><li>Krankenhaus Bruneck<br>Spitalgasse 11 <br>am 1. Freitag im Monat (6. Februar, 6. März, 5. Juni, 3. Juli, 4. September, 2. Oktober, 6. November, 4. Dezember)<br>von 9.00 – 12.00 Uhr <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><\/ul><h4>Meran<\/h4><ul><li>Landhaus, Palais Esplanade<br>Sandplatz 10 <br>am 2. und 4. Donnerstag im Monat (8. Jänner, 22. Jänner, 26. Februar, 12. März, 26. März, 9. April, 23. April, 14. Mai, 28. Mai, 11. Juni, 25. Juni, 9. Juli, 23. Juli, 10. September, 24. September, 8. Oktober, 22. Oktober, <br>12. November, 26. November, 10. Dezember)<br>von 9.00 – 12.00 <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a> <\/li><li>St. Martin in Passeier<br>Rathaus – Referentenraum <br>Dorfstraße 6, St. Martin in Passeier<br>25. März, 24. Juni, 23. September<br>von 14.00 – 17.00 <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><li>Krankenhaus Meran<br>G.-Rossini-Str. 7 <br>am 4. Freitag im Monat (23. Jänner, 27. Februar, 27. März, 24. April, 22. Mai, 26. Juni, 24. Juli, 25. September, 23. Oktober, 27. November)<br>von 9.00 – 12.00 Uhr <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><\/ul><h4>Schlanders<\/h4><ul><li>Haus der Bezirksgemeinschaft<br>Hauptstraße 134 <br>am 2. Donnerstag im Monat (8. Jänner, 12. März, 9. April, 14. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 10. September, 8. Oktober, <br>12. November, 10. Dezember) <br>von 14.00 – 17.00 Uhr <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><\/ul><h4>Sterzing<\/h4><ul><li>Landwirtschaftsinspektorat<br>Bahnhofstraße 2 <br>am 4. Freitag jeden 2. Monat (23. Jänner, 27. März, 22. Mai, 24. Juli, 25. September, 27. November)<br>von 09.00 – 12.00 Uhr <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><\/ul><h4>St. Martin in Thurn<\/h4><ul><li>Feuerwehrsaal „Salf di Stödafüch“ <br>Str. Tor 19 <br>am 1. Freitag jeden 2. Monat (6. März, 3. Juli, 4. September, 6. November)<br>von 14.00 – 17.00 Uhr <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><\/ul><h4>St. Ulrich<\/h4><ul><li>Gemeindehaus<br>Romstraße 2 <br>am 1. Donnerstag jeden 2. Monat (5. März, 7. Mai, 2. Juli, 3. September, 5. November)<br>von 14.00 – 17.00 Uhr <br>Vormerkung notwendig: <a href="tel:+390471946020">0471 946020<\/a><\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225779260-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>