<p>Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Informationen zu den Wahlen in der Gemeinde. Dazu zählen unter anderem die Einteilung des Gemeindegebiets in Wahlsektionen, Hinweise zu Wahlausweisen und Wählerlisten sowie die verschiedenen Möglichkeiten der Stimmabgabe.<\/p><p>Darüber hinaus informieren wir über besondere Wahlmodalitäten, die Transparenz des Wahlverfahrens, die Veröffentlichung der Wahlergebnisse sowie über das geltende Wahlrecht und den Wahldienst.<\/p><p>In den folgenden Abschnitten finden Sie weiterführende Details zu den einzelnen Themen.<\/p><div class="risAccordion"><div class="risAccordionItem risAccordionActiveSet"><div class="risAccordionHeader"><p>Wahlausweis<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Der durch Artikel 13 des Gesetzes 120 vom 30. April 1999 eingeführte Wahlausweis ist die notwendige Voraussetzung für die Zulassung des Wählers zur Ausübung des Wahlrechts. Der Wahlausweis wird vom Wahlamt der Gemeinde ausgestellt, in deren Wählerlisten der Bürger eingetragen ist.<\/p><p>Der Wahlausweis ist persönlich und wird mit einer Serie und einer Nummer sowie dem Namen der Gemeinde, in der er ausgestellt wird, versehen.<\/p><p>Der Wahlausweis enthält folgende Daten:<\/p><ul><li>Vor- und Nachname <\/li><li>Ort und Datum der Geburt; <\/li><li>Wohnsitz (Adresse); <\/li><li>Nummer und Ort des Wahllokals.<\/li><\/ul><p>Der Wahlausweis enthält 18 Felder, in denen die Teilnahme an der Wahl für jede Wahl bescheinigt wird. <\/p><p>Der Wahlausweis ist für 18 Wahlvorgänge gültig und muss sorgfältig aufbewahrt werden.<\/p><p>Ist der Wahlausweis beschädigt oder sind die für die Stimmabgabe zur Verfügung stehenden Plätze erschöpft, muss der Bürger einen Antrag stellen und den alten Wahlausweis beifügen. Im Falle eines Diebstahls muss der Bürger zusammen mit dem Antrag auch eine Kopie der bei den zuständigen Organen der öffentlichen Sicherheit eingereichten Anzeige beifügen. Im Falle des Verlusts genügt eine Ersatzerklärung, die den Verlust bescheinigt.<\/p><p>Italienische Staatsbürger, die im Aire registriert sind, müssen, wenn sie ihr Wahlrecht ausüben wollen, ihren Wahlausweis bei der Gemeinde abholen, in der sie in den Wählerlisten eingetragen sind, und zwar anlässlich der ersten nützlichen Wahl.<\/p><h4>Wie erhalte ich meinen Wahlausweis<\/h4><p>Der Wahlausweise wird am Wohnsitz des Wählers zugestellt, wenn der Wähler in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragen ist. <\/p><p>Um ein Duplikat oder eine neuen Wahlausweis zu erhalten, wenn der Wahlausweis verloren gegangen ist, unbrauchbar ist, oder die zur Verfügung stehenden Plätze für die Stimmabgabe erschöpft sind, ist es erforderlich, persönlich beim Gemeindewahlamt einen Antrag zu stellen.<\/p><p>Wenn der <strong>Wahlausweis keine freien Plätze mehr hat<\/strong>, wird auf <strong>Antrag ein neuer Wahlausweis <\/strong>im Wahlamt ausgestellt, wobei der <strong>alte Wahlausweis <\/strong>vorgezeigt werden muss.<\/p><p>Jede Adressänderung, die auch eine Änderung der Wahlsektion, dem der Wähler angehört, und des Wahllokals mit sich bringt, wird vom Wahlamt vorgenommen, das dem Wähler per Post eine selbstklebende Etikette mit den Aktualisierungen zusendet, die von der betreffenden Person auf dem in ihrem Besitz befindlichen Wahlausweis angebracht werden muss.<\/p><h4>Dateien<\/h4><ul><li>Antrag auf Ausstellung eines Duplikats des Wahlausweises<\/li><li>Bevollmächtigten zum Abholen des Duplikats des Wahlausweises<\/li><\/ul><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Bescheinigungen über die Eintragung in die Wählerlisten<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Die Bescheinigung über die Eintragung in die Wählerlisten bestätigt, dass eine Bürgerin bzw. ein Bürger in den Wählerlisten der Wohnsitzgemeinde eingetragen ist. Sie enthält die persönlichen Daten der wahlberechtigten Person sowie die entsprechende Eintragungsnummer in den Wählerlisten.<\/p><h4>Wer kann die Bescheinigungen beantragen?<\/h4><p>Alle in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wähler, sowie politische Parteien, Fraktionen und Ausschüsse, die die Sammlung von Unterschriften für Wahlzwecke benötigen.<\/p><p>Das Wahlamt kann keine Bescheinigungen über die Eintragung in den Wählerlisten ausstellen, wenn es sich bei dem Endempfänger um eine öffentliche Verwaltung oder einen Leiter eines öffentlichen Dienstes handelt. Die öffentlichen Verwaltungen und die Verantwortlichen für den öffentlichen Dienst müssen von der Selbstzertifizierung Gebrauch machen und dann von Amts wegen die gewünschten Informationen einholen, indem sie den Inhalt der vom Bürger abgegebenen Erklärungen überprüfen.<\/p><p><strong>Die Bescheinigungen werden Bürgern, die in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragen sind, auf Antrag der betreffenden Person oder eines Familienangehörigen direkt am Schalter ausgestellt.<\/strong><\/p><p>Die Eintragung in den Wählerlisten erfolgt nicht zeitgleich mit der Eintragung in das Melderegister, sondern erst danach. Folglich bleiben Personen, die ihren Wohnsitz wechseln, während eines unterschiedlichen Zeitraums, der von den gesetzlich festgelegten Fristen für die Eintragung in die Wählerlisten ihrer neuen Wohngemeinde abhängt, weiterhin Wähler in ihrer bisherigen Gemeinde.<\/p><p>Die Bescheinigung wird in allen Fällen verwendet, in denen es erforderlich ist, die Eintragung in den Wählerlisten der Gemeinde nachzuweisen:<\/p><ul><li>bei der Einreichung Ihrer Kandidatur bei Wahlen (sowohl auf politischer als auch auf administrativer Ebene);<\/li><li>bei der Sammlung von Unterschriften der Wähler zur Unterstützung von Kandidatenlisten für Kommunalwahlen, für Referendum und für gesetzgeberische Volksinitiativen; in diesem Fall muss derjenige, der die Sammlung von Unterschriften benötigt (Kandidaten, politische Gruppen, Komitees usw.), dem Wahlamt das Formular der bereits gesammelten und beglaubigten Unterschriften (Haupturkunde und\/oder separate Urkunden) vorlegen;<\/li><li>für Arbeit.<\/li><\/ul><p>Die Bescheinigung wird auf mündlichen Antrag der betreffenden Person ausgestellt; in den Fällen unter 1) und 3) oder durch eine Person, die eine schriftliche Vollmacht der betreffenden Person besitzt. In den Fällen gemäß Punkt 2) ist ein schriftlicher Antrag mit einer Fotokopie des Ausweises des Antragstellers einzureichen.<\/p><p>Die Bescheinigungen können digital über PEC von den verschiedenen dazu berechtigten Parteien (Sekretär, Präsident oder gesetzlicher Vertreter der Partei oder politischen Bewegung oder deren Delegierte; Organisator des Referendums oder der gesetzgebenden Volksinitiative oder sein Delegierter) beantragt werden.<\/p><p>Die Vorschrift sieht vor, dass dies „mittels eines beim Wahlamt eingereichten Antrags, dem eine Kopie eines Ausweises des Antragstellers beigefügt ist“, d.h. der Person, die den Antrag tatsächlich im Namen der Partei oder des Parteipromotors stellt, zu erfolgen hat.<\/p><h4>Fristen und Fälligkeiten<\/h4><p>Die Bescheinigung wird vom Wahamt sofort ausgestellt.<\/p><p>Bei der Einreichung von Unterschriftenlisten, die zugunsten von Kandidatenlisten gesammelt wurden, muss das Wahlamt die beantragten Bescheinigungen innerhalb einer Frist von 24 Stunden ab Antragstellung ausstellen.<\/p><p>Bei Anträgen zu Volksabstimmungen beträgt die Frist 48 Stunden.<\/p><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Stimmabgabe am Domizil<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Wählerinnen und Wähler, die an einer schweren Behinderung leiden und ihre Wohnung auch mit Unterstützung von Transportdiensten zu Wahllokalen für nicht gehfähige Personen nicht verlassen können, haben die Möglichkeit, eine Stimmabgabe in der eigenen Wohnung zu beantragen.<\/p><p>Gleiches gilt für Personen mit einer schweren Behinderung, die dauerhaft auf lebensnotwendige elektromedizinische Geräte angewiesen sind und deshalb ebenfalls nicht in der Lage sind, ihre Wohnung zu verlassen.<\/p><p>Der <strong>Antrag auf Stimmabgabe zu Hause<\/strong> muss <strong>spätestens am zwanzigsten Tag vor dem Wahltag<\/strong> <strong>mit <\/strong>einem <strong>beigefügten ärztlichen Attest<\/strong>, das von dem von der örtlichen Gesundheitsbehörde benannten Arzt ausgestellt wurde, sowie einer <strong>Kopie des Wahlausweises und des Personalausweises des Wählers<\/strong> eingehen.<\/p><p>Die ärztliche Bescheinigung muss das Vorliegen der in Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 46\/2009 genannten Gebrechen mit einer voraussichtlichen Dauer von 60 Tagen ab Ausstellungsdatum oder eine ständige und lebensnotwendige Abhängigkeit von elektromedizinischen Geräten bestätigen. Sie darf frühestens 45 Tage vor dem Wahltag ausgestellt werden.<\/p><p>Ein Wähler, der aus diesen schwerwiegenden Gründen nicht in der Lage ist, das Wahllokal aufzusuchen, muss im Vorfeld eines jeden Wahltages eine ärztliche Bescheinigung beantragen, die die schwere Behinderung (Abhängigkeit von elektromedizinischen Geräten oder Widerspenstigkeit) bescheinigt.<\/p><ul><li>Antrag auf Stimmabgabe am Domizil (DATEI)<\/li><li>Vollmacht für Abgabe Antrag (DATEI)<\/li><\/ul><p>Der Antrag kann eingereicht werden:<\/p><ul><li>per E-Mail an die folgende Adresse: <a data-fr-linked="true" href="mailto:buergerdienste@eppan.eu">buergerdienste@eppan.eu<\/a><\/li><li>per beglaubigter E-Mail an folgende Adresse: <a data-fr-linked="true" href="mailto:eppan.appiano@legalmail.it">eppan.appiano@legalmail.it<\/a> <\/li><li>direkte Abgabe im Wahlamt durch eine beauftragte Person, im Rathaus der Gemeinde Eppan a.d.W., Rathausplatz 1.<\/li><\/ul><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Stimmabgabe der italienischen Wähler im Ausland - politische Wahlen und Volksabstimmungen<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Bei politischen Wahlen und Volksabstimmungen wird die Briefwahl für italienische Wähler mit Wohnsitz im Ausland angewendet. Das Gesetz Nr. 459 vom 27.12.2001 sieht nämlich die Ausübung des Briefwahlrechts für die Wähler des ausländischen Wahlkreises vor, und zwar nicht nur bei allgemeinen politischen Wahlen, sondern auch bei den von der Verfassung vorgesehenen abrogativen und bestätigenden Volksabstimmungen.<\/p><p>Die konsularische Vertretung schickt allen Wählern einen Umschlag mit dem Wahlschein, die Stimmzettel mit einem kleinen Umschlag zum Einlegen und einen großen, vorfrankierten Umschlag mit der Adresse der konsularischen Vertretung selbst. Nachdem der Wähler seine Stimme abgegeben hat, legt er den Stimmzettel in den inneren Umschlag, der wiederum zusammen mit dem vom Wahlschein abgetrennten Coupon in den vorfrankierten Umschlag gesteckt und vom Wähler an das Konsulat geschickt wird.<\/p><p>Die Leiter der konsularischen Vertretungen sorgen dafür, dass die Umschläge nach Italien geschickt und von der Zentrale des ausländischen Wahlkreises entgegengenommen werden.<\/p><p>Das Gesetz 459\/2001 sieht vor, dass die Wähler ihr Wahlrecht in Italien ausüben können, indem sie in die Gemeinde zurückkehren, in der sie in den Wählerlisten eingetragen sind, und in der Wahlsektion wählen, in der sie eingetragen sind. Die Mitteilung über die Möglichkeit, in Italien zu wählen, muss im Falle von Volksabstimmungen oder vorgezogenen politischen Wahlen bis zum zehnten Tag nach dem Bekanntgabe der Wahl an das Konsulat weitergeleitet werden. Die Option muss für jede Wahl ausgeübt werden und ist nur für die Wahl gültig, für die es ausgeübt wird.<\/p><p>Die Reisekosten eines Wählers, der sich für die Stimmabgabe in Italien entschieden hat, werden in keiner Weise erstattet. Die Stimmabgabe in Italien ist nach wie vor obligatorisch für italienische Staatsbürger, die in Ländern wohnen, mit deren Regierungen keine Abkommen geschlossen werden konnten, die gewährleisten, dass die Briefwahl unter den Bedingungen der Gleichheit, der Freiheit und des Wahlgeheimnisses ausgeübt wird, ohne dass die Rechte der italienischen Staatsbürger im Bereich der Beschäftigung und des Privatlebens beeinträchtigt werden, sowie für Wähler, die in Ländern wohnen, deren politische und soziale Lage die Einhaltung dieser Bedingungen nicht gewährleistet.<\/p><p>Im Ausland ansässige Wähler, welche nicht mittels Briefwahl wählen möchten, sondern in der Heimatgemeinde müssen einen eigenen Antrag stellen. Dieser wird bei jeder Wahl zur Verfügung gestellt.<\/p><p>Die Option gilt nur für die betreffende Wahl und das diesbezügliche Optionsformular wird im Zuge der Wahlhandlungen bei jeder Wahl zur Verfügung gestellt. Die Optionsanträge für die Wahl in der Heimatgemeinde müssen bereits vorzeitig, innerhalb der vorgegebenen Fristen eingereicht werden.<\/p><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Stimmabgabe der vorübergehend im Ausland lebenden italienischen Wähler - politische Wahlen und Volksabstimmungen<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p><strong>Italienische Wähler<\/strong>, die sich wegen Arbeit, Studium oder medizinischer Behandlung <strong>vorübergehend für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten im Ausland aufhalten<\/strong>, in den der Termin der politischen Wahlen oder Volksabstimmungen fällt, sowie die bei ihnen lebenden Familienangehörigen können an der von den italienischen Konsulaten organisierten Briefwahl teilnehmen, wobei sie den Stimmzettel an ihrer ausländischen Adresse erhalten.<\/p><p>Diese Wähler müssen bei der italienischen Gemeinde, in der sie in den Wählerlisten eingetragen sind, innerhalb der vorgegebenen Frist für jede Wahl eine entsprechende Option für die Briefwahl im Ausland einreichen. Der Antrag wird bei jeder Wahl zur Verfügung gestellt.<\/p><p>Anträge, die nach diesem Datum eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, aber die betreffende Person behält selbstverständlich das Recht, in Italien in der Gemeinde, in der sie in den Wählerlisten eingetragen ist, zu wählen.<\/p><p>Bitte beachten Sie, dass die Option nur für die Wahl gültig ist, auf die sie sich bezieht und wie folgt eingereicht werden kann:<\/p><ul><li>E-Mail an die folgende Adresse: <a data-fr-linked="true" href="mailto:buergerdienste@eppan.eu">buergerdienste@eppan.eu<\/a><\/li><li>zertifizierte E-Mail (PEC) an folgende Adresse: <a data-fr-linked="true" href="mailto:eppan.appiano@legalmail.it">eppan.appiano@legalmail.it<\/a> <\/li><li>Post: Wahlamt - Rathausplatz 1, 39057 St. Michael\/Eppan a.d.W.<\/li><li> direkte Abgabe im Wahlamt (auch durch eine andere Person)<\/li><\/ul><p>Die Option zur Wahl im Ausland kann auf dieselbe Weise und unter denselben Bedingungen widerrufen werden, wie sie abgegeben wurde. <\/p><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Stimmabgabe in Krankenhäusern und Strafanstalten<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Patienten in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie Strafgefangene dürfen am Ort des Krankenhausaufenthalts oder der Inhaftierung wählen.<\/p><p>Die Betroffenen müssen bei der Gemeinde, in deren Wählerlisten sie eingetragen sind, eine Erklärung abgeben, in der sie erklären, dass sie am Ort der Behandlung oder des Freiheitsentzugs wählen wollen. <\/p><p>Die Erklärung muss enthalten:<\/p><ul><li>die Nummer der Sektionswählerliste, welcher der Wähler zugeordnet ist<\/li><li>die Nummer seiner Eintragung in der Sektionswählerliste.<\/li><\/ul><p>Der Direktor der Einrichtung fügt der Erklärung des Patienten eine Bescheinigung über die Aufnahme des Wählers bei und leitet sie an die Gemeinde weiter, in deren Wählerlisten der Patient eingetragen ist. Siehe beigefügtes Muster.<\/p><ul><li>Bekundung des Willens zur Stimmabgabe in Krankenhäusern oder Pflegeanstalten (DATEI)<\/li><li>Bekundung des Willens zur Stimmabgabe in der Haftanstalt (DATEI)<\/li><\/ul><p><strong>Die Erklärung muss mindestens drei Tage vor dem Wahltermin eingereicht werden.<\/strong><\/p><ul><li>per E-Mail an die folgende Adresse: <a data-fr-linked="true" href="mailto:buergerdienste@eppan.eu">buergerdienste@eppan.eu<\/a><\/li><li>per zertifizierte E-Mail (PEC) an folgende Adresse: <a data-fr-linked="true" href="mailto:eppan.appiano@legalmail.it">eppan.appiano@legalmail.it<\/a> <\/li><\/ul><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Stimmabgabe mit Begleitperson<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Wähler, die erhebliche körperliche Schwierigkeiten haben, ihre Stimme abzugeben, können darum bitten, von einem anderen Wähler in die Wahlkabine begleitet zu werden.<\/p><p>Als Wähler mit Behinderungen gelten: Blinde, Handamputierte, Personen mit Lähmungen oder schweren Behinderungen der oberen Gliedmaßen, die es ihnen nicht erlauben, ihre Stimme selbständig abzugeben.<\/p><p>Um es Menschen mit einer dauerhaften Behinderung zu erleichtern und zu vermeiden, dass sie jedes Mal ein ärztliches Zeugnis vorlegen müssen, ist es möglich, einen Stempel auf dem Wahlausweis zu beantragen, der diese Notwendigkeit für alle künftigen Wahlgänge bescheinigt.<\/p><p>Mit der jüngsten Gesetzesänderung wurde die Einschränkung, dass die Begleitperson unter Verwandten oder Bürgern mit Wohnsitz in derselben Gemeinde ausgewählt werden musste, aufgehoben, wodurch das Wahlrecht erweitert wurde. Der behinderte Bürger kann frei wählen, von wem er bei der Stimmabgabe in die Wahlkabine begleitet werden möchte; er kann sich auch von Personen mit Wohnsitz in anderen Gemeinden begleiten lassen, vorausgesetzt die begleitende Person ist in den Wählerlisten der anderen Gemeinde eingetragen. <\/p><h4>Was wird benötigt?<\/h4><ul><li>Ausgefülltes Antragsformular für die Anmerkung des Rechts auf Stimmangabe mit Begleitung <strong>(DATEI: Antrag für die Anmerkung des dauerhaften Rechts auf Stimmangabe in Begleitung)<\/strong><\/li><li>Fotokopie der Identitätskarte oder eines gleichwertigen Personalausweises<\/li><li>Ärztliche Bescheinigung der zuständigen Organe des Sanitätsbetriebes betreffend die krankheitsbedingte Unmöglichkeit, das Wahlrecht ohne die Hilfe einer anderen wahlberechtigten Person auszuüben<\/li><li>Wahlausweis für die sofortige Anmerkung des Rechts (BMS-Stempel)<\/li><li>Sondervollmacht, wenn der Antrag nicht direkt von der betreffenden Person gestellt wird <strong>(DATEI: Vollmacht zum Antrag für die Anmerkung des dauerhaften Rechts auf Stimmabgabe in Begleitung)<\/strong><\/li><\/ul><p>Das Antragsformular für die Anmerkung des dauerhaften Rechts auf Stimmangabe in Begleitung kann wie folgt eingereicht werden:<\/p><ul><li>per E-Mail an die folgende Adresse: <a data-fr-linked="true" href="mailto:buergerdienste@eppan.eu">buergerdienste@eppan.eu<\/a><\/li><li>per zertifizierter E-Mail (PEC) an folgende Adresse: <a data-fr-linked="true" href="mailto:eppan.appiano@legalmail.it">eppan.appiano@legalmail.it<\/a> <\/li><li>per Post mittels Einschreiben mit Rückschein <\/li><li>direkte Abgabe im Wahlamt durch eine beauftragte Person<\/li><\/ul><p><br><\/p><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Wahlrecht für Studierende außerhalb der Region LUIS fragen<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p><strong>LUIS fragen<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><h3>Allgemeine Informationen<\/h3><div class="risAccordion"><div class="risAccordionItem risAccordionActiveSet"><div class="risAccordionHeader"><p>Wahlrecht und Wahldienst<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Wähler sind diejenigen, die:<\/p><ul><li>die italienische Staatsbürgerschaft besitzen<\/li><li>die Volljährigkeit erreicht haben.<\/li><li>keinen der Ausschlussgründe aufweisen, gemäß Artikel 2 des Einheitstextes über die Regelung des aktiven Wahlrechtes und die Führung und Revision der Wählerverzeichnisse, genehmigt durch das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 223 vom 20. März 1967<\/li><\/ul><p>Die Führung und Aktualisierung der Wählerlisten (Wählerverzeichnisse) ist eine der institutionellen Aufgaben, die den Gemeinden und insbesondere dem Wahlamt übertragen wurden, während das Innenministerium über das Regierungskommissariat in dem betreffenden Gebiet für die Überwachung und Kontrolle der Arbeit der lokalen Behörde zuständig ist.<\/p><p>Die Mitglieder des Wahlgremiums, die als Wähler bezeichnet werden, vertreten die Wählerschaft.<\/p><p>Artikel 48 der Verfassung verleiht allen volljährigen männlichen und weiblichen Bürgern den Status eines Wählers.<\/p><p>Das Volljährigkeitsalter wurde nach der Änderung von Artikel 2 des Zivilgesetzbuches durch das Gesetz Nr. 39 vom 8. März 1975 auf 18 Jahre festgesetzt.<\/p><p>Bürger, die im A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero - Register der im Ausland ansässigen Italiener) eingetragen sind, werden ebenfalls automatisch in die Wählerlisten eingetragen, sofern sie ihre Wahlfähigkeit behalten haben.<\/p><p>Eine Ausnahme vom Erfordernis der italienischen Staatsbürgerschaft stellt die Entwicklung der Gesetzgebung dar, die Italien als einen der Europäischen Union angehörenden Staat ansieht und folglich die Wahlberechtigung für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments und der Gemeindeorgane der Wohnsitzgemeinde auch den EU-Bürgern zugesteht, die dies ausdrücklich beantragen. Letztere werden vom Wahlamt der Gemeinde, in der der Antrag gestellt wird, in die zusätzlichen Wählerlisten aufgenommen und können ihr Wahlrecht bei den Europa- und Gemeindewahlen ausüben.<\/p><p>Die Kandidaten für die einzelnen Wahlen bilden die passive Wählerschaft.<\/p><p>Das Gemeindegebiet ist in 10 Wahlsektionen eingeteilt, wobei jede Wahlsektion einen Teil des Gemeindegebietes umfasst.<\/p><p>Die Bürger, die ihren Wohnsitz in einer bestimmten Wahlsektion haben, werden derselben Wahlsektion zugeordnet.<\/p><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Aufteilung des Gemeindegebiets in Wahlsektionen<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><div><p>Das Wahlamt sorgt für die Einteilung des Gemeindegebiets in Wahlsektionen, legt die Standorte der Wahllokale fest und weist jeder dieser Sektionen Wähler zu (Artikel 34 - 41 des Präsidialerlasses Nr. 223 vom 20. März 1967, auf den Artikel 7 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 19 vom 5. Dezember 2013 verweist). <\/p><p>Wir veröffentlichen die Aufteilung des Gemeindegebiets von Eppan an der Weinstraße mit Bezug auf die Wahlsektionen und die Standorte der Wahllokale.<\/p><p>DATEIEN : <\/p><ul><li>Geoportal der Gemeinde (- Themen, - Wahl auswählen)<\/li><li>Einteilung des Gemeindegebiets in Wahlsektionen<\/li><li>Wahlsektionen und Wähleranzahl<\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Aktualisierung der Wählerlisten<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Die Aktualisierung der Wählerverzeichnisse (Wählerlisten) erfolgt durch halbjährliche Überarbeitungen, dynamische Überarbeitungen und im Falle von Wahlen durch außerordentliche dynamische Überarbeitungen.<\/p><p>Die Wählerverzeichnisse müssen in regelmäßigen Abständen durch komplexe Verfahren, die sogenannten Revisionen, aktualisiert werden: <\/p><ul><li>halbjährliche Revision<\/li><li>dynamische Revision<\/li><li>außerordentliche dynamische Revision im Falle von Wahlen<\/li><\/ul><p>Änderungen an den Listen werden vorgenommen:<\/p><ul><li>von Amts wegen;<\/li><li>auf der Grundlage von Meldungen des Melde- oder Standesamt oder Mitteilungen der Justizbehörden und gegebenenfalls durch Bestätigung der Löschung in den Wählerverzeichnissen der Herkunftsgemeinde.<\/li><\/ul><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Transparente Wahlen<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Das Gesetz Nr. 3\/2019 sieht vor, dass in einem speziellen Bereich des institutionellen Portals der Gemeinde mit der Bezeichnung „Transparente Wahlen“ der Lebenslauf und der Strafregisterauszug der Kandidaten veröffentlicht werden müssen, wobei letzteres vom Strafregisteramt (spätestens neunzig Tage vor dem Wahltermin) ausgestellt werden muss; diese Informationen müssen auf jeden Fall bereits auf der Website der Partei oder der politischen Bewegung oder der Kandidatenliste veröffentlicht worden sein. <\/p><p>Die Lebensläufe und Strafregisterauszüge aller zu den Gemeindewahlen zugelassenen Kandidaten sind frei zugänglich.<\/p><\/div><\/div><\/div><p><a href="https:\/\/civis.bz.it\/de\/themen\/wahlen.html" title="https:\/\/civis.bz.it\/de\/themen\/wahlen.html">Wahlergebnisse<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225094624-542&sprache=1" title="Datenschutz Wahlamt">Datenschutz<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225794905-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>