<p>Liebe Überetscherinnen und Überetscher,<\/p><p class="align_justify">das Jahr neigt sich dem Ende zu, und es ist Tradition, zu besonderen Anlässen eine gemeinsame Kolumne zu veröffentlichen. Dies nehmen wir zum Anlass, dem Gemeindeblatt herzlich zu danken. Redaktion, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Verwaltungsrat leisten einen wertvollen Dienst für unsere Dorfgemeinschaften...<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225778514-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>