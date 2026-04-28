<p>In den vergangenen Wochen mussten in unserer Gemeinde leider vermehrt Vandalenakte festgestellt werden. Betroffen sind dabei insbesondere öffentliche Spielplätze und Einrichtungen für Kinder – Orte, die eigentlich Raum für Freude, Bewegung und Begegnung bieten sollten.<\/p><p>So wurden am Spielplatz Fahndlweg die Hängematten beschädigt. Am Spielplatz St. Michael wurde eine Vogelnestschaukel mutwillig zerstört. Besonders schwerwiegend ist der Vorfall am Spielplatz in Missian: Dort wurde ein tragender Holzbalken einer Spielstruktur angezündet. Der entstandene Schaden ist erheblich – aktuell wird geprüft, ob das gesamte Fundament ausgetauscht werden muss. Dies gestaltet sich aufwendig, da sich darüber Fallschutzmatten befinden.<\/p><p>Diese Vorfälle sind keine „Kavaliersdelikte“. Sie bedeuten nicht nur einen erheblichen finanziellen Aufwand für die Gemeinde, sondern auch zusätzliche Belastungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor allem aber treffen sie die Kinder und Familien, die Bereiche der Spielplätze vorübergehend nicht nutzen können.<\/p><p>Besonders betroffen macht auch ein Vorfall im Kindergarten Girlan, wo Unbekannte in den Garten eingedrungen sind und dort mutwillig Gegenstände beschädigt haben. Gerade Einrichtungen für unsere Jüngsten verdienen besonderen Schutz und Respekt.<\/p><p>Die zuständigen Behörden wurden in allen Fällen informiert, ebenso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit, um präventiv und unterstützend tätig zu werden.<\/p><p>Hiermit soll auch die Bevölkerung informiert werden. Sollten Ihnen ungewöhnliche oder verdächtige Vorkommnisse auffallen, zögern Sie bitte nicht, die zuständigen Behörden zu verständigen. Durch ein gemeinsames, aufmerksames Miteinander können wir unsere Gemeinde als sicheren und lebenswerten Ort schützen.<\/p><p><em>Die Referentin für Bildung und Soziales<br>Petra Prackwieser<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.eppan.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218513681&detailonr=225798053-542">zum Artikel der Gemeinde<\/a>