<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225772729-984&sprache=1">Genehmigung der neuen Rangordnungskriterien für die Aufnahme in Tagespflege ins Seniorenwohnheim<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225511186-984&sprache=1">Seniorenwohnheim - Ansuchen teilstationäre Angebote Kurzzeit und Tagespflege<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225772735-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>