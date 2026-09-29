<p>Die Ansuchen für Tagespflege im Seniorenwohnheim von Feldthurns für das 1. Halbjahr 2027 können vom 01. Oktober bis 31. Oktober 2026 eingereicht werden.<br>Die Ansuchen können per E-Mail (<a data-fr-linked="true" href="mailto:info@gemeinde.feldthurns.bz.it">info@gemeinde.feldthurns.bz.it<\/a>) oder direkt im Sekretariat der Gemeinde Feldthurns abgebeben werden.<br><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225826540-984&sprache=1" data-detailonr="225826540">Genehmigung der neuen Rangordnungskriterien für die Aufnahme in Tagespflege ins Seniorenwohnheim<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225511186-984&sprache=1" data-detailonr="225511186">Seniorenwohnheim - Ansuchen teilstationäre Angebote Kurzzeit und Tagespflege<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225826542-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>