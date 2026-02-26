<p>Die Gemeinde Feldthurns beabsichtigt für die Sommermonate (29.06.2026 - 14.08.2026 von 09:00 bis 13:00 Uhr) eine\/n Praktikant\/in\/en als Küchengehilfe anzustellen.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225787077-984&sprache=1">KUNDMACHUNG Aufnahme Praktikant\/in als Küchengehilfe im Kindergarten<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/zustaendigkeit.aspx?detailonr=225129155-984&sprache=1">Amtstafel<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225787081-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>