<p class="align_center">Bürgerversammlung mit dem Direktor der Beobachtungsstelle Martin Ausserdorfer <\/p><p class="align_center">BBT-Zulaufstrecke Franzensfeste - Waidbruck: Aktueller Stand der Arbeiten<\/p><p class="align_center">Was geschieht noch in Feldthurns?<\/p><p class="align_center"><strong>Dienstag, 17. November 2026 um 19:30 Uhr im Castaneum<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225832475-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>