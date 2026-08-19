<p class="align_center">Sie brauchen Hilfestellung für die Nutzung digitaler Dienste? Wir helfen Ihnen gerne in der digitalen Welt (SPID, CIE, Anmeldungen, …) <\/p><p class="align_center">auf den neuesten Stand zu kommen und freuen uns über Ihren Besuch.<\/p><p><br><\/p><h3 class="align_center">Wann?<\/h3><p class="align_center">Montag, 14.09.2026<br>Montag, 21.09.2026<br>Montag, 12.10.2026<br>Montag, 23.11.2026<br>Montag, 21.12.2026<br><br>immer von 11:00 - 13:00 Uhr<\/p><p class="align_center"><br><\/p><h3 class="align_center">Wo?<\/h3><p class="align_center">Im 2. Stock der Gemeinde Feldthurns<\/p><p class="align_center"><br><br>Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Hilfe benötigen, sind dazu recht herzlich eingeladen!<br><br>Der Bürgermeister<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225818416-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>