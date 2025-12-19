<p>Die Einschreibung in den Kindergarten für das Kindergartenjahr 2026\/2027 findet<strong> vom 8. bis 16. Januar 2026 <\/strong>ausschließlich <strong>online <\/strong>statt.<br>Eingeschrieben werden <strong>müssen <\/strong>alle Kinder, die <strong>zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 30. April 2022 <\/strong>geboren sind.<br>Eingeschrieben werden <strong>können <\/strong>alle Kinder, die <strong>bis zum 31. Dezember 2026<\/strong> das <strong>3. Lebensjahr<\/strong> vollenden.<br>Der Zugriff auf den <a href="https:\/\/my.civis.bz.it\/public\/de\/online-einschreibung-kindergarten.htm">Online-Dienst<\/a> erfolgt über den SPID-Account, die CIE (elektronischer Personalausweis) oder mit der aktivierten Bürgerkarte (blaue Gesundheitskarte).<br><strong>Wichtig<\/strong>: Auch Kinder, die bereits den Kindergarten besuchen, müssen wieder eingeschrieben werden.<br> <br>Bei Fragen zur Einschreibung können die Familien sich gerne per Mail an die Leiterin Barbara Haselrieder wenden.<br> <br>Kindergarten Schulsteig: <a data-fr-linked="true" href="mailto:kg_feldthurnsschulsteig@schule.suedtirol.it">kg_feldthurnsschulsteig@schule.suedtirol.it<\/a><br>Kindergarten Simon Rieder: <a data-fr-linked="true" href="mailto:kg.feldthurns-simon-rieder-platz@schule.suedtirol.it">kg.feldthurns-simon-rieder-platz@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225778487-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>