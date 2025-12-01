<p style="text-align: justify;">Innerhalb 16.12.2025 ist die 2. Rate der Gemeindeimmobiliensteuer GIS fällig. Den steuerpflichtigen Bürgern wurde bereits im Juni das F24 für die 1. und 2. Rate zugeschickt. Somit ist die Zahlung mit dem Einzahlungsmodell F24 zu tätigen, welches Sie bereits erhalten haben. Wer das Formular nicht mehr findet, kann im Gemeindesteueramt ein Duplikat beantragen.<\/p><p style="text-align: justify;">Jene Eigentümer, welche keine Steuer bezahlen müssen, haben kein Schreiben erhalten (z. B. Besitz von nur einer Hauptwohnung mit Garage).<\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;">Sollte die Zahlung erst nach dem Fälligkeitstermin erfolgen, muss der Steuerbetrag mit freiwilliger Berichtigung inkl. Zinsen und reduzierter Strafe eingezahlt werden. Für diese Neuberechnung wenden Sie sich bitte an das Steueramt, auch telefonisch oder per E-mail.<\/p><p style="text-align: justify;">Erfolgt die Zahlung verspätet, werden die Strafen im gesetzlichen Ausmaß verlangt.<\/p>