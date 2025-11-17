<p class="align_center">Ab dem 3. August 2026 ist der italienische Personalausweis in Papierformat unabhängig vom aufgedruckten Ablaufdatum nicht mehr gültig. Grund dafür ist eine EU-Verordnung, die neue Sicherheitsstandards für Ausweisdokumente festlegt. Der elektronische Personalausweis CIE wird ab diesem Datum verpflichtend.<br><strong>Wenden Sie sich deshalb bitte frühzeitig an das Meldeamt der Gemeinde (<\/strong><a href="tel:+390472941112"><strong>0472 941112<\/strong><\/a><strong>), um einen Termin für die Ausstellung des elektronischen Personalausweises auszumachen.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225773514-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>