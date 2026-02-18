<p class="align_center">Die Gemeinde Feldthurns gratuliert dem Rennrodel Team Staffel insbesondere Verena Hofer zur Bronzemedaille.<\/p><p class="align_center">Feierlicher Empfang am <strong>Freitag, 20. März 2026<\/strong> mit Einzug der Athleten um <strong>19.00 Uhr<\/strong> vom Tonig Kirchl und <\/p><p class="align_center">anschließender Feier im Castaneum.<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1532046&mode=T&width=640&height=480&t=1771415637&crop=0_0_0_0" class="fr-dib width66" alt="Foto Olympiateam"><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225786160-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>