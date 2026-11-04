<p>Aufgrund des Feldthurner Keschtniglfestes kommt es am Wochenende zu Änderungen im Busverkehr der Linien 342 und 343.<br>Die Dorfstraße in Feldthurns ist vom Hotel Oberwirt bis zur Bäckerei Sellemond von Samstag, 07.11.2026 um 08:00 Uhr bis Sonntag, 08.11.2026 (ganztägig) gesperrt und nicht befahrbar.<br>Weitere Informationen zu den geänderten Linienführungen, Fahrzeiten und dem Shuttledienst Feldthurns–Latzfons entnehmen Sie bitte dem <a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832515-984&sprache=1" data-detailonr="225832515">Informationsschreiben.<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225832516-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>