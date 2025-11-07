<p>Aufgrund des Feldthurner Keschtniglfestes kommt es am Wochenende zu Änderungen im Busverkehr der Linien 342 und 343.<br>Die Dorfstraße in Feldthurns ist vom Hotel Oberwirt bis zur Bäckerei Sellemond von Samstag, 08\/11\/2025 um 08:00 Uhr bis Sonntag, 09\/11\/2025 (ganztägig) gesperrt und nicht befahrbar.<br>Weitere Informationen zu den geänderten Linienführungen, Fahrzeiten und dem Shuttledienst Feldthurns–Latzfons entnehmen Sie bitte dem <a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225772714-984&sprache=1">Informationsschreiben<\/a>.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225772717-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>