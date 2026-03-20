<p>Die nächste Gemeinderatsitzung findet am Montag, 30. März 2026 statt. Personen welche an der Sitzung telematisch teilnehmen möchten, können eine Anfrage an die Adresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@feldthurns.eu">info@feldthurns.eu<\/a> schicken. Der Link für die Teilnahme an der Sitzung wird den interessierten Personen dann am Freitag, 7. März zugemailt.<br><br>Die Gemeindeverwaltung<br><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225790739-984&sprache=1">Tagesordnung Gemeinderat vom 30.03.2026<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225790740-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>