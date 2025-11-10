<p>Energiespartipps für die Adventszeit<\/p><p><em>Abends wird es früher dunkel, die Temperaturen sinken und die Häuser strahlen dank der Weihnachtsbeleuchtung im hellen Glanz. Der Energieverbrauch hat Hochsaison.<\/em><\/p><p><br>In der Adventszeit steigt in vielen Haushalten der Energieverbrauch auf ein Jahreshoch. Kein Wunder, man verbringt einen Großteil seiner Zeit in den warmen Wohnräumen. Es wird mehr geheizt, beleuchtet, gekocht, gebacken und dies alles hat am Ende seinen Preis.<br>Die nachfolgenden Tipps sollen in der besinnlichen Weihnachtszeit dabei behilflich sein, Energie und Strom einzusparen und dennoch auf nichts verzichten zu müssen.<\/p><p><br><em>Backen ohne Reue<\/em><\/p><p><br>Weihnachtsplätzchen und Braten belegen in der Adventszeit für einige Stunden den Backofen. Durch gezieltes Nutzen der Restwärme und das Verzichten auf unnötige Vorheizzeiten kann einiges an Energie eingespart werden. Das Backen mit Umluft ist generell effizienter als mit Ober- und Unterhitze, da die Temperaturen um etwa 20 bis 30 Grad niedriger sind.<br><br><em>Energiesparende Weihnachtsbeleuchtung<\/em><\/p><p><br>Leuchtende Weihnachtsfiguren und Lichterketten verbrauchen Strom. Durch die Nutzung der LED-Technik kann beispielsweise bei den Lichtschläuchen der Stromverbrauch um rund 80% gesenkt werden. Noch energiesparender ist die Weihnachtsbeleuchtung mit Solarenergie. Außerdem sollte die Weihnachtsbeleuchtung nicht durchaus brennen, sondern z.B. mittels einer Zeitschaltuhr ausgestattet werden.<br><br><em>Energiesparendes Heizen und Lüften<\/em><\/p><p><br>Um die Heizkosten nicht unnötig zu strapazieren, sollte gezielt geheizt werden. Ein Grad weniger Raumtemperatur bringt rund 6% an Energieeinsparung mit sich. Durch bewusstes Lüften (Querlüften für 1 bis 5 Minuten) kann unnötigen Energieverlusten vorgebeugt werden.<br><br>Mit kleinen Veränderungen im Alltag lässt sich in der Adventszeit viel Energie sparen – ganz ohne auf Wärme, Licht und weihnachtliche Stimmung verzichten zu müssen.<br><br> <\/p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p> <img src="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1519488&mode=T&width=413&height=83&t=1762774773" class="fr-fic fr-dii width42" alt="Logo" title=""><\/p><p><br><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="\/\/www.energieforum.bz">www.energieforum.bz<\/a><br><a data-fr-linked="true" href="mailto:info@energieforum.bz">info@energieforum.bz<\/a><br><br>Text: Christine Romen <\/p><p>KlimaGemeinde-Beraterin<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225772986-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>