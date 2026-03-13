<h2>Wer Energie sparen, sein Haus sanieren oder auf ein effizientes Heizsystem umstellen möchte, steht oft vor vielen Fragen: Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Welche Förderungen gibt es? Und wo soll man überhaupt beginnen?<\/h2><p><br>Mit dem landesweiten Pilotprojekt „SÜDTIROL SANIERT – Gut beraten bauen und sanieren“ erhalten Bürger:innen nun eine einfache und unabhängige Unterstützung bei diesen Fragen. Im Rahmen des Projekts wird eine kostenlose Energieberatung angeboten, die dabei hilft, den Energieverbrauch zu verstehen, Einsparpotenziale zu erkennen und mögliche Sanierungsschritte zu planen.<\/p><p><br>Bürger:innen erhalten eine individuelle Energieberatung – telefonisch, online oder durch eine persönliche Rückmeldung per E-Mail, unter anderem zu folgenden Themenbereichen:<\/p><p><br>• eine Einschätzung zu Ihrem Energieverbrauch<br>• Tipps zum Energiesparen<br>• Informationen zu Heizsystemen<br>• Informationen zum Einsatz erneuerbarer Energiequellen<br>• Hinweise zu Förderungen<br>• einfache und konkrete nächste Schritte<br><br>Die Beratungen werden von qualifizierten Energieberaterinnen und Energieberatern des Bildungs- und Energieforum AFB gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Südtirol durchgeführt. Ziel ist es, Bürger:innen unabhängig und verständlich zu informieren und sie bei energieeffizienten Entscheidungen zu unterstützen.<br><br>Anmeldung zur Beratung<br>Die Terminvereinbarung für die kostenlose Energieberatung erfolgt:<br>• über das Online-Terminportal der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus<br>• oder per E-Mail an: <a data-fr-linked="true" href="mailto:online.energieberatung@gmail.com">online.energieberatung@gmail.com<\/a><\/p><p>Das Pilotprojekt wird vom Amt für Energie und Klimaschutz gemeinsam mit der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus getragen und richtet sich an alle, die ihre Wohnung oder ihr Haus energetisch verbessern, Energie sparen oder den Anteil erneuerbarer Energien erhöhen möchten.<br><br>Weitere Beratungsangebote ab April<br>Ab April wird das Beratungsangebot erweitert: Dann sind zusätzlich auch Vor-Ort-Beratungen direkt beim Gebäude möglich, bei denen individuelle Lösungen und konkrete Sanierungsmaßnahmen noch genauer besprochen werden können.<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1535283&mode=T&width=281&height=57&t=1773393959" class="fr-fic fr-fil fr-dib width25" alt="Bildungs- und Energieforum" title=""><a data-fr-linked="true" href="\/\/www.energieforum.bz">www.energieforum.bz<\/a><br><a data-fr-linked="true" href="mailto:info@energieforum.bz">info@energieforum.bz<\/a> <\/p><p>Text: Christine Romen KlimaGemeinde-Beraterin<br><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225789623-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>