<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225830300-984&sprache=1" data-detailonr="225830300">Kundmachung Interessenbekundung nach Genehmigung Gemeindeentwicklungsprogramm<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225830294-984&sprache=1" data-detailonr="225830294">Information Eigentümer<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225830293-984&sprache=1" data-detailonr="225830293">Information Bauwillige<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225830292-984&sprache=1" data-detailonr="225830292">Interessensbekundung zur Zuweisung eines Baugrundes<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225830289-984&sprache=1" data-detailonr="225830289">Interessensbekundung für Eigentümer<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225830333-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>