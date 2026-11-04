<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832498-984&sprache=1" data-detailonr="225832498">Kundmachung Rangordnung Koch\/Köchin<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832501-984&sprache=1" data-detailonr="225832501">Gesuch Wettbewerb Koch\/Köchin<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225832509-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>