<p>Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) des LEADER-Gebietes SARNTALER ALPEN startet mit der Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie 2023 - 2027. Mit dem 3. Aufruf zur Einreichung von Beihilfeansuchen können Interessierte bei der LAG Sarntaler Alpen vom 02.02.2026 bis zum 03.04.2026 Projekte einreichen.<br><br>Gefördert werden:<br>• Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe zur Diversifizierung in nicht-landwirtschaftliche Tätigkeiten<br>• Investitionen in die sozio-ökonomische Entwicklung des ländlichen Raums<br>• nicht-produktive Investitionen in ländlichen Gebieten<br>• nicht-landwirtschafliche produktive Investitionen in ländlichen Gebieten<br>• nicht-landwirtschaftliche Start-ups<br>• Zusammenarbeit für die lokale ländliche Entwicklung und intelligente Dörfer.<br><br>Detaillierte Informationen zu den einzelnen Leader-Aktionen und die notwendigen Unterlagen und Informationen zum Beihilfeansuchen finden Sie auf der Internetseite der <a href="https:\/\/grw.sarntal.com\/de\/leadergebiet-sarntaler-alpen\/aufrufe.html">GRW Sarntal<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225782973-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>