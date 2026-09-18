<p>Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) des LEADER-Gebietes SARNTALER ALPEN startet mit der Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie 2023 - 2027. Mit dem 4. Aufruf zur Einreichung von Beihilfeansuchen können Interessierte bei der LAG Sarntaler Alpen vom 28.09.2026 bis zum 28.11.2026 Projekte einreichen.<br><br>Alle Interessierten im Leader Gebiet Sarntaler Alpen können in dieser Zeit ihre Projektanträge einreichen. Ausgeschrieben sind alle mit Finanzmittel ausgestatteten Leader Aktionen, die in der LES vorgesehen sind. Für jede Leader Aktion werden 100% der verfügbaren Beitragssumme zur Verfügung gestellt.<br><br>Alle nötigen Unterlagen und Informationen finden Sie ab Montag, 28.09.2026 auf der Webseite der GRW Sarntal <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.grwsarntal.com">www.grwsarntal.com<\/a> <a href="https:\/\/www.grwsarntal.com\/de\/programme\/eu-finanzierte-programme\/leader\/aufrufe\/">Aufrufe Leadergebiet Sarntaler Alpen<\/a><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225824409-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>