<p>Die Gemeinde teilt mit, dass bzgl. der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) ab heute die Liste der Begünstigten der Karte unter dem folgenden <a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832243-984&sprache=1" data-detailonr="225832243">Link<\/a> veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225832257-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>