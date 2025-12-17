<p>Anlaufstelle für Pflege und Betreuung<\/p><p><strong>Klausen<\/strong>, Seebeg 17, 39043 Klausen, <a data-fr-linked="true" href="mailto:klausen@anlaufstelle.bz.it">klausen@anlaufstelle.bz.it<\/a><\/p><p>Öffnungszeiten ab 2026:<\/p><p>Mittwoch: 09:00 – 11:00 Uhr<br>Garantierte Anwesenheit der Sanität & Soziales<\/p><p>Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr<br>14:00 – 16:00 Uhr<br>Garantierte Anwesenheit der Sanität, Soziales und Seniorenwohnheime<\/p><p>Krankenpflegedienst Klausen<br>0472 813 140<\/p><p>Anlaufstelle für Soziales<br>0472 847 494<\/p><p>Koordination Seniorenwohnheime<br>0472 255 502<\/p><p>Außerhalb der angeführten Öffnungszeiten und zu Bürozeiten sind die Dienste telefonisch erreichbar<\/p><p><br><\/p><p>Anlaufstelle für Pflege und Betreuung<\/p><p><strong>Brixen<\/strong>, Romstraße 5, 39042 Brixen, <a data-fr-linked="true" href="mailto:brixen@anlaufstelle.bz.it">brixen@anlaufstelle.bz.it<\/a><\/p><p>Öffnungszeiten ab 2026<\/p><p>Montag, Dienstag, Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr<br>Mittwoch: 09:00 – 12:00 & 14:00 – 16:00 Uhr<br>Garantierte Anwesenheit der Sanität, Soziales und Seniorenwohnheime<\/p><p>Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr<br>Garantierte Anwesenheit der Sanität & Soziales<\/p><p>Krankenpflegedienst Brixen<br>0472 813 690<\/p><p>Anlaufstelle für Soziales<br>0472 820 589<\/p><p>Koordination Seniorenwohnheime<br>0472 255 502<\/p><p>Außerhalb der angeführten Öffnungszeiten und zu Bürozeiten sind die Dienste telefonisch erreichbar<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225777971-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>