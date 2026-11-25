<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225835237-984&sprache=1" data-detailonr="225835237">Wettbewerbsausschreibung Pflegehelfer\/in<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225835232-984&sprache=1" data-detailonr="225835232">Gesuch Wettbewerb Pflegehelfer\/in - Teilzeit<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225835238-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>