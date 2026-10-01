<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225826861-984&sprache=1" data-detailonr="225826861"><\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225826860-984&sprache=1" data-detailonr="225826860">Wettbewerbsausschreibung Koch<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225826861-984&sprache=1" data-detailonr="225826861">Gesuch Wettbewerb Koch<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225826864-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>