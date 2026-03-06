<p>Bezugnehmend auf das Verfassungsreferendum, welches am Sonntag, 22. März und Montag, 23. März 2026 stattfindet, hält das Wahlamt zwecks Ausstellung der nicht zugestellten Wahlausweise oder der Duplikate folgende Öffnungszeiten ein:<br><br>- am Freitag, den 20. und Samstag, den 21. März 2026 jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr;<br>- an den Wahltagen - Sonntag, den 22. März und Montag, den 23. März 2026 - während der gesamten Dauer der Stimmabgabe, also am Sonntag von 07:00 bis 23:00 Uhr und am Montag von 07:00 bis 15:00 Uhr.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225788246-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>